قرارات مهمة.. هذه مخرجات زيارة أبو مازن إلى الجزائر

قام رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بزيارة دولة إلى الجزائر، في الفترة الممتدة من 05 إلى 07 ديسمبر 2021، على رأس وفد هام.

وجاءت هذه الزيارة، تجسيدا للروابط التاريخية والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين الجزائري والفلسطيني. وبدعوة كريمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان مشترك بين الجزائر وفلسطين، فقد رحب الرئيس عبد المجيد تبون بداية بأخيه الرئيس محمود عباس. وأثنى الرئيس تبون، على هذه الزيارة التي تأتي لتعبر مجددا عن علاقات الأخوة والتضامن والنضال التي طالما ميزت دوما مسيرة الشعبين الشقيقين الجزائري والفلسطيني.

ومن جهته، عبر الرئيس محمود عباس عن سعادته الغامرة بوجوده في الجزائر. البلد الذي احتضن بقوة وثبات القضية الفلسطينية منذ 1963 أي قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وقدم لها كافة أشكال الدعم. منوها إلى أن الشعب الجزائري يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الوطنية الأولى.

رئيس الجمهورية يتحادث مع رئيس دولة فلسطين

أجرى الرئيسان خلال الزيارة، محادثات معمقة على انفراد لتتوسع بعدها إلى الوفدين.

وتناولت المحادثات، مجمل القضايا العربية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أين أكد الرئيس تبون على تضامن الجزائر الحازم مع الشعب الفلسطيني. ودعمها الكامل لحقوقه المشروعة وعلى رأسها الحق الثابت غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد رئيس الجمهورية، أن القضية الفلسطينية مسألة تهم كافة الشعوب العربية والإسلامية والمحبة للسلام والعدل وتخاطب الضمير الإنساني الحي لنصرة الشعب الفلسطيني.

كما شجب الممارسات القمعية التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء فلسطين.

ومن جانبه، أثنى الرئيس عباس على المواقف الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والإفريقية والدولية.

كما ثمن الرئيس الفلسطيني، تصدي الجزائر لمحاولات إسرائيل الأخيرة اختراق الاتحاد الإفريقي بمساعدة بعض الدول الحليفة لها.

كما قدم محمود عباس، عرضا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال.

ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر و100 مليون دولار لفلسطين

كما تناول الرئيسان مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية واتفقا على ضرورتها وإنجازها في أقرب وقت.

وفي هذا الصدد، أبدت الجزائر استعدادها لاحتضان مؤتمرا جامعا لمختلف الفصائل الفلسطينية لتجسيد هذا الهدف النبيل وتوحيد الصف الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد ثمن الرئيس محمود عباس عاليا هذه المبادرة التي تشكل استمرارية لمبادرات مماثلة تقدمت بها الجزائر .وأفضت إلى قرارات فلسطينية مصيرية على غرار إنشاء دولة فلسطين المستقلة في نوفمبر 1988بالعاصمة الجزائر.

وبخصوص القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في شهر مارس 2022، أكد الرئيسان على أملهما أن تكون قمة موحدة وجامعة، تهدف للم الشمل العربي ورص الصف حول القضايا المصيرية للأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكذا رفع التحديات التي تواجه الشعوب العربية خاصة في هذه الظروف الحساسة والمحملة بالمخاطر والتهديديات.

وفي موضوع التعاون بين الشعبين الشقيقين، سجل الرئيسان بارتياح كبير لما وصل إليه.

واتفق الرئيسان، على تكثيف هذا التعاون، والرفع من مستواه.

وفي هذا المجال، شكر الرئيس عباس الرئيس تبون على قراره تقديم مساعدة مالية بمبلغ مئة مليون دولار لفلسطين والرفع من عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين لتصل إلى 300 منحة.

كما كلّف الرئيسان وزيري الخارجية في البلدين متابعة موضوع إنشاء لجنة مشتركة.

وخلال الزيارة، قام الرئيس تبون بتوشيح الرئيس عباس بوسام “أصدقاء الثورة الجزائرية”.

ومن جانبه، وشح الرئيس عباس الرئيس تبون بــ”القلادة الكبرى لدولة فلسطين”، وهي أرفع وسام فلسطيني.

وفي الأخير، جدد الرئيس محمود عباس شكره وامتنانه على ما لقي والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال منوها بالنتائج الجيدة التي توجت زيارته للجزائر الشقيقة.

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