قصف “البوليزاريو” مستمر..وقوات “المخزن” تواصل تكبد الخسائر

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ106، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة لبير بقطاع الفرسية.

أما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد تم قصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بمنطقتي أڴرارة العربي ولعرام بقطاع أتويزكي.