قصف “البوليزاريو” يدخل يومه الـ122 على قواعد قوات “المخزن”

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قصف “البوليزاريو” يدخل يومه الـ122 على قواعد قوات “المخزن”
بقلم طالب خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ122، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” بمنطقة أم أدكن بقطاع البكاري.

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

وبقطاع المحبس، تم قصف  قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقتي روس السبطي وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

هذا ودكت نيران الجيش الصحراوي قوات الإحتلال المغربي المتمركزة بمنطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

ومع تواصل الهجمات الصحراوية على قوات “المخزن”، يستمر هذا الأخير في تكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح.

والعتاد على طول جدار الذل والعار منذ بداية حرب التحرير الثانية، والتي دخلت شهرها الرابع.


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