قصف “البوليزاريو” يدّك 4 مواقع لقوات”المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ136، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” في منطقة تنيليك بقطاع البكاري.

بالإضافة الى قصف نقاط تواجد الإحتلال المغربي بمنطقة تنوشاد بقطاع المحبس.

اما بقطاع الفرسية، فلقد استهدف قصف” البوليزاريو” منطقتي لكصيبيين و ألفيعيين حسب نفس البيان.