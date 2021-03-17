قصف “البوليزاريو” يدّك 6 مواقع لجيش ”المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ126، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” بمنطقة حفرة اشياف بقطاع البكاري.

اما بقطاع المحبس، فلقد إستهدف قصف الجيش الصحراوي مناطق أبيرات تنوشاد، أبيرات لمخينزة وأكرارة الفرسي.

كما دكّت نيران “البوليزاريو”، مواقع الإحتلال المغربي بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد مرتين متتاليتين.

بالإضافة الى استهداف مواقع جيش “المخزن” في منطقة لثراثيات بقطاع الكلتة.

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.