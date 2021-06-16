قصف الجيش الصحراوي يدّك 3 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

والذي كشف بأن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ 217 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، قوات المخزن المغربية بمنطقة بمنطقتي روس بن اعميرة واودي الزيات بقطاع الفرسية.