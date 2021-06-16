قصف الجيش الصحراوي يدّك 3 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية ، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم، والتي دخلت يومها الـ 217حسب البيان العسكري.
والذي كشف بأن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ 217 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، قوات المخزن المغربية بمنطقة بمنطقتي روس بن اعميرة واودي الزيات بقطاع الفرسية.
أما يوم الاربعاء، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قوات الاحتلال المغربي بمنطقة اودي بشراراك بقطاع الفرسية.
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