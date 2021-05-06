قصف الجيش الصحراوي يدّك 4 مواقع لقوات”المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ176 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة اودي الزيات قطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف منطقة الجبيلات الخظر قطاع الكلتة حسب نفس البيان.

أما بالنسبة لهجمات اليوم الخميس، فلقد مس القصف الصحراوي قطاع المحبس في منطقتي روس اودي ام اركبة وروس السبطي.