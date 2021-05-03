قصف الجيش الصحراوي يدّك 5 مواقع لقوات”المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الأحد اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ173 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة أودي بشرارك بقطاع الفرسية.

أما اليوم الاثنين، فقد استهدف القصف الصحراوي، منطقة العرية ومنطقة لعكد بقطاع المحبس مرتين متتاليتين.

بالإضافة الى منطقة أكويرة ولد أبلال بنفس القطاع، وتم أيضا دك تخندقات قوات الاحتلال المغربي غرب فدرة لغراب بقطاع حوزة.