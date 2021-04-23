قصف الجيش الصحراوي يدّك 8 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ163 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” في منطقة ام الدقن بقطاع البكاري

اما اليوم الجمعة، فلثد استهدف قصف الجيش الصحراويمنطقة دومس بقطاع البكاري و تمت مشاهدة اعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

بالإضافة الى منطقة توارشيت بقطاع ام ادريكة ومنطقتي ابيرات تنوشاد و رووس اوديات الظمران بقطاع المحبس.

وبقطاع القلتة، تم قصف منطقة الرفرافيات أين تمت مشاهدة اعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدف.

كما تم قصف نفس القطاع بمنطقة اجبيلات الخضر وشمال اربيب اسويلم بقطاع حوزة.