قواعد قوات “المخزن” تتهاوى إثر قصف الجيش الصحراوي المتواصل!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ112، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” في عدة مناطق.

وذلك بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة، بالإضافة الى قصف جحور قوات الإحتلال المغربي بمنطقة ﯕلب أظليم بقطاع تشلة.

اما بالنسبة لليوم الأربعاء، فلقد دكت نيران الجيش الصحراوي مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أكرارة العربي بقطاع أتويزكي.

وبقطاع المحبس تم قصف مواقع الاحتلال المغربي بمنطقة الشيظمية بقطاع المحبس.

كما مس قصف جنود “البوليزاريو” مواقع “المخزن” في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري.

واضاف نفس البيان، أن منطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية تم قصفها أيضا، أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.