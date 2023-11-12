قيطون يسجل أول أهدافه في “الليغ1”

بصم الدولي الجزائري، كيفن قيطون، اليوم الأحد، على أول أهدافه في “الليغ1” الفرنسية التي التحق بها في آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي، من بوابة نادي ميتز.

ونجح مدافع الخضر قيطون، الذي قرر مدرب نادي ميتز. إشراكه اليوم كجناح أيمن في لقاء الجولة الـ 12 من الليغ1 أمام الضيف نانت. في تسجيل هدف السبق، بعد مرور 3 دقائق فقط.

واحتاج الدولي الجزائري، للعب 8 لقاءات مع ناديه الجديد، من أجل تسجيل أول أهدافه. بعدما سجل في “الليغ2” الموسم الفارط 5 أهداف وصنع 7.

للإشارة فإن المباراة الجارية حاليا، شهدت عودة الحارس المعتزل مع الخضر، أليكسندر أوكيدجة، للمشاركة مع ميتز بعد تعافيه من إصابته السابقة. بينما يتواجد مدافع الخضر الآخر، خوان حجام في الاحتياط من جانب نانت.