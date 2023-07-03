كريمة طالب: “أطلب من الثنائي الفار بألمانيا العودة إلى الجزائر”

تأسفت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب، على فرار ثنائي المنتخب الوطني لفئة أقل من 21 سنة، فطيسة نور الدين وشايب عدلان، بالأراضي الألمانية على هامش المشاركة في مونديال ذات الفئة.

وأكدت كريمة طالب، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، بأن ظاهرة “الحرقة” ليست محصورة على كرة اليد، ولكنها: “في جميع المجالات حتى لا أقول في الرياضة فقط”.

مضيفة: “أتأسف على على ظاهرة الحرقة ككل، لأن البعض يختار البحر، ولا أرى داع لهذه الخطوة.. ربما من قبل كانت الظروف سيئة ولكن الآن الجزائر تحسنت، وأي شخص يمكنه العيش والعمل وجمع المال”.

وواصلت رئيس الاتحادية، الحديث بحسرة على خطوة ثنائي منتخب أقل من 21 سنة، وقالت: “بلادنا هي الأحسن في العالم.. لم أفهم لماذا قرروا الهروب من دون وثائق لأن جوازات سفرهم لازالت بحوزتنا”

موضحة بأن فطيسة وشايب، غادرا فندق إقامة الخضر ليلا، وأنه لا يمكن لرؤساء البعثة أن يحرسوا 24 شخصا.

كما أضافت كريمة طالبت: “الوفد وصل أمس إلى أرض الوطن باستثاء الثنائي.. أتمنى أن يعودا إلى رشدهما ويعودوان إلى الجزائر، بدلا من البقاء في بلاد الناس من دون وثائق”.

وختمت: “أتأسف عليهما لأنهما شابين، كان المستقبل أمامهما في الجزائر.. أحدهما يساري، وصلني بخصوصه عرض من أحد الأندية الألمانية، ولكان اليوم محترفا بوثائقه هناك”.