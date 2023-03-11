كلوب يجدد رغبته في خطف بن ناصر من ميلان

عاد الحديث في الوسط الإعلامي الإيطالي، عن رغبة نادي ليفربول الانجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في التعاقد مع الدولي الجزائري، ونجم وسط أسي ميلان، إسماعيل بن ناصر.

وارتبط اسم لاعب الخضر، بليفربول الذي أراد استغلال تعثر مفاوضات تمديد عقده مع الروسونيري الصيف الفارط، من أجل خطفه، غير أن النادي الإيطالي نجح في الأخير، في ربط لاعبه بعقد جديد لـ 3 سنوات إضافية إلى صيف 2027.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع، بأن ليفربول لن تعود إلى سباق ضم بن ناصر، بعد العقد الجديد مع ميلان، كشف موقع “انتر لايف” الإيطالي، اليوم السبت، بأن كلوب، يخطط لضم ثنائي “السيري أ” إسماعيل بن ناصر، ولاعب انتر ميلان، نيكولو باريلا، الصيف المقبل.

ونقل موقع “ليفربول.كوم” الخبر الذي نشره الموقع الإيطالي، مبرزا بأن مدرب “الريدز”، يعول على إحداث ثورة في وسط الميدان، باعتبار أن 4 لاعبين سيغادرون صيفا، ويتعلق الأمر بجيمس ميلنر وتشامبرلين ونابي كيتا بالإضافة إلى آرثر ميلو.

كما أشاد المصدر ذاته، بإمكانيات بن ناصر، وأرقامه مع النادي اللومباردي، محددا قيمته بـ 40 مليون أورو، وهي القيمة الأدنى مقارنة بباقي اللاعبين الذين يستهدف النادي التعاقد معهم.