كيليا نمور تشكر الرئيس تبون

تفاعلت البطلة الجزائرية في رياضة الجمباز، كيليا نمور، مع تغريدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي هنأها بمناسبة تتويجها بذهبية في كأس العالم بألمانيا.

وأعادت كيليا نمور، نشر تغريدة الرئيس تبون، عبر حسابها الشخصي على منصة “إكس” وأرفقتها بعبارة “شكرا جزيلا”.

وكانت الجمبازية نمور، قد بصمت على مشاركة مشرفة في كأس العالم بمدينة “كوتبوس” الألمانية. بميدالية ذهبية في اختصاص العمودين غير المتوازيين. إلى جانب احتلالها المركزين الرابع والسادس في عارضة التوازن والحركات الأرضية على التوالي.