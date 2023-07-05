لأول مرة.. سليماني يتحدث عن مستقبله الكروي

خرج الدولي الجزائري، إسلام سليماني، للحديث لأول مرّة عن مستقبله الكروي، الذي أسال الكثير من الحبر، في الفترة الماضية.

وانتهى عقد سليماني مع أندرلخت البلجيكي الصائفة الحالية، وتلقى عرضا رسميا من النادي من أجل التمديد، إلى جانب عروض أخرى قادمة من الخليج واليونان وانجلترا.

وعاد سليماني، في تصريحات خص بها صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الأربعاء، لمغادرته الليغ1، جانفي الفارط وقال: “تحاثدت كثيرا مع مسؤولي أندرلخت وانتهى بي الأمر هناك في آخر لحظة من الميركاتو”.

مضيفا: “اندرلخت كان محررا لي، أردت مغادرة بريست، من أجل استعادة الثقة في فريق يلعب بطريقة هجومية والنادي منحي ذلك، إنه أسلوب آخر، وطريقة مغايرة في اللعب، وهذا الأمر يناسبني”.

كما أوضح سليماني، بأنه لا يلوم نادي بريست الفرنسي في شيء، وأضاف: “كنت سعيدا بالعودة إلى الليغ1 من جديد، بعد مروري على موناكو وليون.”

أما بخصوص مستقبله، فعلق مهاجم الخضر: “وجدت الاستقرار في أندرلخت مع لاعبين جيدين ومدرب رائع وأنصار شغوفين، وفريق يملك تاريخا كبير”

وختم: “سيكون الأمر رائعا.. وجدت راحتي في بروكسل وأحببت النادي، يوجد الآن مفاوضات مع النادي وسنرى إلى أين ستصل”.