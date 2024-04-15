لاعب المولودية السابق يهاجم بلايلي وحاج رجم يرد بقوة

فتح اللاعب السابق لمولودية الجزائر، مصطفى مازة، النار على نجم الفريق الحالي يوسف بلايلي، بسبب تصرفاته في لقاء ربع نهائي كأس الجزائر، أمس الأحد، أمام وداد تلمسان.

وأطلق مازة، رسالة استنكار عبر حسابه الشخصي عبر خاصية “ستوري” قال فيها إنه لا يلوم يوسف على تصرفاته، لأنه لم يجد في الفريق من يردعه وكل شيء مسموح له.

كما أشار مهاجم الخضر السابق إلى أن لاعبين كبار مروا على المولودية. ولم نشاهد مثل هذه التصرفات التي يقوم بها بلايلي.

قبل أن يوجه مازة، تحية لإدارة وفاق سطيف، التي عاقبت مؤخرا الثنائي بن شوشة وحيتالة لأسباب انضباطية بمناسبة لقاء شباب بلوزداد.

غير أن الرد جاء سريعا من رئيس النادي العاصمي، حكيم حاج رجم، بـ “ستوري” آخر على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام”.

وقال حاج رجم: “المولودية أولادها لي يرفدوها، ربي يقدرهم ويقويهم. أما لي يحبوها غير كي يكونوا فيها.. محاولتكم فاشلة لتشويش”.

ليضيف رئيس العميد: “يا ترى.. لهذه الدرجة المولودية ما راهیش تعجب وماراهيش مليحة؟ أين كنتم طوال السنوات التي عانى خلالها الفريق الويلات.. الله يكثر ولادها الي يحبوها”.