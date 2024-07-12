لاعب جديد يغادر العميد

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، رحيل لاعب جديد عن صفوف الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وبعدما كان العميد، قد أعلن الثلاثاء الفارط، عن نهاية مغامرة اللاعب خاليد دحامني مع الفريق، عادت إدارة النادي العاصمي، لتعلن ليلة الخميس إلى الجمعة، عن رحيل الحارس أسامة ليتيم.

وكشفت المولودية، بأن الرئيس حاج رجم، توصل مع الحارس ليتيم. لاتفاق يقضي بفسخ العقد بطريقة ودية، بعد 3 سنوات كاملة قضاها الحارس بألوان النادي.

كما أشادت إدارة المولودية بالسلوك المثالي لحارسها السابق. متمنية له كل التوفيق في تجربته القادمة، وشكرته على كل ما قدمه لعميد الأندية الجزائرية.

للإشارة فإن خطذوة فسخ عقد الحارس ليتيم، جاءت بعد التعاقد مع الحارس توفيق موساوي، قادما من أتليتيك بارادو.

وإلى جانب موساوي، فقد ضمن بطل الجزائر، إلى حد الآن خدمات كل من زكريا دراوي، قادما من الرجاء البيضاوي المغربي، والايفواري زينون كيبري إيمانويل جونيور، لاعب عزام يونايتد التنزاني السابق.