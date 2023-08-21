“لايصو” في تربص بالعاصمة تحضيرا لإستقبال باندل النيجيري

برمجت إدارة أولمبي الشلف، تربصا مغلقا سيدخله الفريق غدا الثلاثاء، بالعاصمة من أجل التحضير لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس “الكاف” أمام نادي باندل أنسورنس النيجيري.

وحطت تشكيلة “لايصو” بأرض الوطن، مساء أمس الأحد، قادمة من نيجيريا، عقب سقوطها أمام باندل المحلي بهدف من دون رد ضمن منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكشفت إدارة الأولمبي، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن المدرب عبد القادر يعيش، منح راحة اليوم الاثنين لأشباله، على أن يكون الاستئناف غدا الثلاثاء، والشروع في تربص قصير بالعاصمة مساء.

مبرزة بأن التربص سيستمر إلى غاية موعد لقاء الإياب، المقرر سهرة السبت القادم، بملعب “سالم مبروكي” بالرويبة، بداية من الساعة 20:30.