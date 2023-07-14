لجنة الانضباط تستدعي رئيسا البيض والأربعاء مجددا

وجّهت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، استدعاء جديدا لكل من رئيس مولودية البيض دحماني الحاج قادة، ونظيره من أمل الأربعاء، خليفة بوخالفة.

وكشفت اللجنة الانضباطية، عبر موقعها الرسمي، بأن رئيس مولودية البيض تغيب بتبرير، عن الجلسة التي كان مقررا لها أمس الخميس. في قضية لقاء فريقه أمام أولمبي الشلف. ضمن الجولة الـ 27، التي لعبت يوم الـ 4 جويلية الجاري. وتم استدعاء المعني لجلسة جديدة يوم الاثنين الـ 17 من نفس الشهر، عند الساعة 11:00.

ومن جهته، غاب رئيس أمل الأربعاء، بوخالفة، بتبرير هو الآخر، عن جلسة أمس الخميس، في قضية لقاء فريقه أمام شبيبة القبائل، ضمن الجولة الـ 28، التي لعبت يوم الـ 7 جويلية الجاري. واستدعي لجلسة جديدة الاثنين الـ 17 من نفس الشهر عند الساعة الـ 11:00.

ولحساب ذات اللقاء، قررت لجنة الانضباط. إيقاف المحضر البدني، لأمل الأربعاء، سمير عمارة، لشهر كامل وتغريمه بـ 10 ملايين سنتيم، بعد طرده بسبب شتمه للحكام.