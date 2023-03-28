لقاء مرتقب بين ميسي ورئيس برشلونة

فجرت تقارير صحفية اسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تحدثت عن عودة وشيكة لأسطورة الكرة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، إلى ناديه السابق برشلونة.

وكان ميسي قد غادر النادي الكاتالوني، صيف 2021، نحو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 20 سنة قضاها في البارصا.

وفي هذا الصدد. كشف “راديو كاتالونيا” أن هناك جلسة عمل ستجمع ميسي، مع ممثلين من إدارة برشلونة لبحث عودة البرغوث مرة أخرى الى قلعة “الكامب نو”.

كما أشار المصدر ذاته. بأنه على هامش اللقاء الأول الذي جرى في وقت سابق. بين الرئيس خوان لابورتا وخورخي ميسي. والد النجم الأرجنتيني. تم التخطيط بالفعل للقاء آخر من المقرر أن يكون في الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت هذه الأخبار. تزامنا وتصريحات أغويرو. التي أدلى بها مؤخرا. حينما سئل عن إمكانية عودة زميله إلى البارصا، وقال: “نسبة عودة ليو هي 50 في المئة، لكن لابورتا يجب أن يبذل جهدا للتعاقد مع ميسي..إذا اتخذ لابورتا الخطوة، فسيعود ميسي”.