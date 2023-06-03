لكحل وأوكيدجة يصعدان إلى الليغ1

حقق ثنائي الخضر، فيكتور لكحل والحارس أليكسندر أوكيدجة، الصعود إلى الليغ1 الفرنسية، رفقة كل من لوهافر وميتز.

وتصدر لكحل، رفقة لوهافر، بطولة الليغ2، برصيد 75 نقطة، بعد الفوز أمس الجمعة، بهدف من دون مقابل، أمام الضيف ديجون برسم الجولة الـ 38 والأخيرة.

بينما أنهى أوكيجدة، الذي تعرض لإصابة على مستوى الكتف جعلته يغادر أرضية الميدان. ما بين شوطي المباراة التي فاز بها ناديه ميتز بثلاثية لهدفين أمام الضيف باستيا. الترتيب العام في الوصافة بـ 72.

وسيلعب لكحل في الليغ1، لأول مرة في مسيرته الكروية. على اعتبار أن لوهافر، انتظر 15 سنة كاملة من أجل الصعود، بينما عاد أوكيدجة، سريعا إلى حظيرة الكبار، بعدما سقط الموسم الماضي رفقة ميتز.