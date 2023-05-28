للمرة السادسة تواليا.. محرز أساسيا في ختام “البريميرليغ”

تواجد الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب مانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا، لمباراة ختام الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحل المان سيتي، بطل النسخة الحالية من “البريميرليغ” مساء اليوم الأحد، ضيفا على برينتفورد، برسم الجولة الـ 38 والأخيرة من الموسم الجاري.

وهي المباراة التي سيشارك فيها محرز أساسيا. للمرة السادسة على التوالي في منافسة “البريميرليغ” مقابل. اكتفائه بـ 11 دقيقة فقط. من مواجهتي نصف نهائي رابطة الأبطال أمام ريال مدريد.

وشارك محرز، الذي ينتظره مع السيتي نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام الغريم مانشستر يونايتد. يوم السبت المقبل، ونهائي رابطة أبطال أوروبا أمام انتر ميلان. يوم الـ 10 جوان الداخل، في 46 مباراة هذا الموسم مع ناديه.

وسجل محرز خلال مشاركاته مع السيتي في جميع المنافسات، 15 هدفا وصنع 13 آخرا، على أمل أن يحسن أرقامه اليوم من بوابة برينتفورد.