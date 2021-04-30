لليوم الـ170 على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الخميس اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ170 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة ام الدكن قطاع البكاري

بالإضافة الى جحور قوات الاحتلال المغربي بمنطقة ابيرات تنواشاد قطاع المحبس ومنطقة عين تاواراشيت قطاع ام ادريكة.

كما مس قصف الجيش الصحراوي تخندقات الإحتلال المغربي بمنطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد حسب نفس البيان.

وبالنسبة لهجمات اليوم الجمعة، فلقد دكت نيران “البوليزاريو” منطقة اكويرة ول ابلال بقطاع المحبس.