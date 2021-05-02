لليوم الـ172 على التوالي..قصف“البوليزاريو” يستمر في دكّ معاقل قوات “المخزن”

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لليوم الـ172 على التوالي..قصف“البوليزاريو” يستمر في دكّ معاقل قوات “المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس السبت اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ172 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة أجبيلات البيظ بقطاع الكلتة.

وبخصوص اليوم الأحد، فقد قصفت قوات “البوليزاريو”قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

اما بالنسبة لليوم الأحد بقطاع المحبس، فلقد دكت صواريخ الجيش الصحراوي هذا القطاع، في مناطق خنكة الشيظمية وروس الشيظمية.

بالإضافة الى  تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أودي أمركبة وروس السبطي وأبيرات تنوشاد بنفس القطاع.


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