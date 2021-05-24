لليوم الـ194 على التوالي..صواريخ “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

أخبار العالم
  • -
  • 0
لليوم الـ194 على التوالي..صواريخ “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ194 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس  ، جنود “المخزن” بمنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى قصف معاقل القوات المغربية بمنطقة أسلوكية ولد أزبير بقطاع الفرسية.

أما يوم الاثنين فقد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي جحور قوات الاحتلال بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1000262

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com