لليوم الـ194 على التوالي..صواريخ “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ194 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى قصف معاقل القوات المغربية بمنطقة أسلوكية ولد أزبير بقطاع الفرسية.

أما يوم الاثنين فقد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي جحور قوات الاحتلال بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.