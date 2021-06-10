لليوم الـ211 على التوالي..قصف“البوليزاريو” يستمر في دك جحور قوات “المخزن”

والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 211 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، تخندقات قوات الإحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد ورووس اودي الظمران قطاع المحبس، بالإضافة الى منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة ومنطقة اودي الزيات قطاع الفرسية.

أما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد استهدفت قوات الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة لعكد بقطاع المحبس، وبقطاع الكلتة تم قصف معاقل قوات “المحزن” بمنطقتي الجبيلات البيظ والركيز بقطاع الكلتة.