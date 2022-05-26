الرقم السري :

136964

لمن تبحث عن الصلاح والفلاح.. أعزب يهديك عيشة الرخاء

نبدأ عروضنا تحت ركننا هذا برجل من وسط البلاد، صاحب همة واحترام. كما يتمنى أن يعثر على النصيب ويرتبط بزوجة تكنون له خير متاع، هو من ولاية المدية. يبلغ من العمر 47 سنة، أعزب لم يسبق له الارتباط، موظف مستقر، ولديه سكن خاص. يريد تحصيل الحلال إلى جانب امرأة ينعم معها براحة البال وعيشة هنية، يعدها بمفاجآت تسر الخاطر، وتدخل البهجة على القلب. امرأة يفضلها من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون عاصمية، سنها يكون أقل من 40 سنة. يأمل لو تكون موظفة في سلك التعليم، ولا يمانع أبدا إن كانت ماكثة في البيت، ويفضلها عازبة.

الرقم السري :

136965

على سنة خير الخلق رجل يريد التعدد

إلى غرب البلاد، نعرفكم على رجل غايته الحلال. يتمنى أن يعثر على زوجة تقية تؤمن بمبدأ التعدد يتخذها زوجة ثانية ويهديها عيشة هنية، صاحب الطلب يبلغ من العمر 52 عام. متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يتمنى أن يجد امرأة صادقة مقتنعة بمبدأ التعدد، امرأة صادقة يكون لها رغبة كبيرة في الستر. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. يريدها ماكثة في البيت، وجميلة الشكل، يعدها من جهته بالعدل.

الرقم السري :

136966

من تصون العشرة وتفي للمودة وتعاملني برحمة

لا يوجد في الحياة أصعب من خيبة الطلاق التي تعيشها بعد كفاح طويل للم الشمل. لأن المسألة ليست مسألة طلاق وفقط، بل ماذا خسرنا بعد هذا الدمار الذي يهز الحياة. لكن بعد أن حصل ما حصل، لابد للحياة أن تستمر. ولابد أن نحمد الله وأشكره الذي مّني بالقوة حتى لا أنهار أمام العراقيل. لذا أناشد اليوم من خلال هذه الصفحة زوجة أحيا إلى جانبها المودة والرحمة.

أنا رجل من ولاية بومرداس، مضى من عمر 65 عام، متقاعد ولي مسكن خاص، مطلق لي ابنة واحدة برعاية أمها. أيامي صارت كلها متشابهة، وأتمنى أن أحظى بزوجة تقية تمنحني حقي من السعادة، أفضلها من الوسط الجزائري. سنها أقل من 55 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهمني إن كانت عالمة أو بالبيت ماكثة.

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