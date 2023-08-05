ليل يتفق مع دولي أرجنتيني ويتجّه للانسحاب من صفقة بن طالب

اتفقت إدارة نادي ليل الفرنسي، مع لاعب المنتخب الأرجنتيني، لفئة أقل من 20 سنة، اجناسيو ميرامون، الأمر الذي يهدد صفقة التعاقد مع متوسط ميدان الخضر، نبيل بن طالب.

وكشف موقع ” wesport” الفرنسي اليوم السبت، بأن نبيل بن طالب، يعتبر أولوية بالنسبة لنادي الشمال، وأن إدارة الفريق اتفقت مع اللاعب. غير أن تسجيل بعض التحفظات لدى اجتيازه الفحص الطبي، حال دون توقيع بن طالب.

كما أبرز المصدر ذاته، في سياق متصل، بأن ليل ينتظر الفحوصات الجديدة بخصوص بن طالب، إلا أن الرئيس أوليفيي ليتانغ، رفض البقاء مكتوف الأيدي لتفادي أي مفاجأة.

وأوضح الموقع الفرنسي، بأن ليتانغ، وجّه أنظاره نحو لاعب نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتين، اجناسيو ميرامون. مضيفا بأن صفقة الأخير ستكلف النادي 10 ملايين أورو.

وفي الختام أبرز ذات المصدر. بأن لاعب المنتخب الأرجنتيني لفئة أقل من 20 سنة. يختلف عن بن طالب، باعتبار أن الأخير يتميز بنزعة هجومية مقارنة بالصفقة الأرجنتينية.