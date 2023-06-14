ماكرون يتدخل في قضية مبابي والبياسجي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تدخله شخصيا في قضية استمرار النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع ناديه باريس سان جيرمان.

ونقلت مختلف الصحف والمواقع الفرنسية، اليوم الأربعاء، تصريحات للرئيس الفرنسي، يتحدث فيها عن تدخله في قضية مبابي، على أمل إقناعه بالبقاء مع “البياسجي”.

ونقل حساب “راديو مونت كارلو” على تويتر، إجابة لماكرون على سؤال توجه به أحد مناصري النادي الباريسي للرئيس الفرنسي: “هل غادر مبابي سان جيرمان؟”

ورد ماكرون على المناصر قائلا: “ليس لدي أي معلومة، لكنني سأحاول الضغط عليه للبقاء”.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي، كان قد أعلن رفضه تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية. المنتهي صيف 2024، غير أنه أبرز في المقابل، استمراره مع الفريق في الموسم الكروي القادم.