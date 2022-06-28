الرقم السري :

138024

ابنة منطقة القبائل تشترطه مسؤولا

أنا شابة واعية متخلقة ابلغ من العمر31سنة، و انا قبائلية الأصل، اشتغل في سلك التعليم. وانا والحمد لله على قدر من الجمال والعفة، ما جعلني أترفّع عما بإمكانه ان يسفه من قيمتي. طويلة القامة و بيضاء البشرة.

أريد لأن أحقق حلمي في الارتباط مع شاب خلوق متفهم، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، كما سنه لا يتجاوز42سنة. كما اقبله مطلقا بدون أولاد، ولن ارفض أرملا لم يجد من يعينه على تربية أبنائه. وأول ما اشترطه لأن يكون الراغب في الارتباط بي موظفا مستقرا.

الرقم السري :

138025

مثقفة وواعية… لكل من يطلب الجدية

لا أجد أنّ في إقدامي على إعلان يخصّ الزواج سينقص من قيمتي أو يجعلني في عين نفسي أحيا الندم. فأنا إنسانة أعي ما لي وما عليّ من أمور ولست أريد لحياتي أن تكون رتيبة وقلبي وحيد.

أبلغ من العمر 29 سنة، لم أخض قبلا أي تجربة زواج، بيضاء البشرة وعلى قدر من الجمال. كما أؤمن بأن الأخلاق هي سند الرجل و عماده، متألقة في حياتي و وظيفتي

أبتغي الحلال مع رجل شهم أصيل، لا تهمني ولايته، وعن السن، فأنا أريده مناسبا لسني. كذلك أريده موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138026

لن أضع يدي سوى في يد شهم ابيّ

نيتي اصدق دليل على ما أقوله. والله شاهد أنني لا اريد من خلال إعلاني هذا سوى الحلال مع رجل خلوق. مصلي و يخاف الله بإمكانه ان يضحد كل فكرة سيئة بالنسبة لي في مسألة العلاقات و حتى الزواج.

انا شابة من إحدى مدن الوسط الجزائري، ابلغ من العمر33سنة، اشتغل كأستاذة في سلك التعليم، لم يسبق لي الزواج، وانا على قدر كبير من المسؤولية، متحجبة، مقبولة الشكل.

اريد لان يكون لي نصيب مع رجل لا يتجاوز سنه45سنة. اقبله مطلقا او ارملا بدون اولاد، ولي قابلية ان اسكن برفقة الأهل بإذن الله.

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