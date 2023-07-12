محرز والسيتي في تربصين باليابان وكوريا الجنوبية

يرتقب أن يجري قائد الخضر، رياض محرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي الانجليزي، تربصين خارج بريطانيا، وبالضبط باليابان وكوريا الجنوبية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ونشرت اليوم الأربعاء، إدارة بطل أوروبا، برنامج الفريق الصيفي، عبر موقعها الرسمي، وأرفقت البرنامج، بصورة تضم الدولي الجزائري، في تلميح إلى بقاءه مع الفريق بعدما ارتبط اسمه بالرحيل نحو الأهلي السعودي.

وأفاد المان سيتي، بأن تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، ستعود إلى أجواء التحضيرات يوم الاثنين المقبل الـ 17 جويلية الجاري، وأن الفريق سيبقى في مانشستر يومين فقط.

في هذا الصدد، أوضحت إدارة “السيتزن” بأن فريقها سيتجه يوم الـ 19 جويلية إلى طوكيو اليابانية. أين سيلاقي نادي يوكوهاما إف مارينوس يوم الأحد الـ 23 جويلية. وبايرن ميونخ الألماني يوم الـ 26 من الشهر ذاته.

وبعد أسبوع في اليابان، سيتجه أصحاب الثلاثية التاريخية، نحو سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، أين سيواجهون أتليتيكو مدريد الاسباني، يوم الأحد الـ 30 جويلية الجاري.

على أن يعود محرز وزملائه إلى بريطانيا بعدها من أجل مواجهة أرسنال يوم الـ 6 أوت المقبل، في مباراة درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي، وذلك، قبل أسبوع فقط عن انطلاق رحلة الدفاع عن لقب “البريميرليغ”.