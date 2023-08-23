محرز يحرم بيرناردو سيلفا من الانضمام إلى “البياسجي”

كشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأربعاء، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، حرم زميله السابق في مانشستر سيتي، بيرناردو سليفا، من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الصائفة الحالية.

وأكدت صحيفة “لو أونز مونديال” نقلا عن صحفية “لو باريزيان”، بأن بيرناردو سيلفا اتفق مع مسؤولي مانشستر سيتي، على الرحيل نحو “البياسجي”.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن غوارديولا، مدرب السيتي، وافق على رحيل سيلفا، على اعتبار أنه دائما ما يفتح أبواب الرحيل أمام كل من يرغب في ذلك، خاصة في حال وجود اتفاق مع مسؤولي النادي.

مضيفا بأن عائلة اللاعب البرتغالي، كانت ترغب بشدة في مغادرة سيلفا نحو نادي العاصمة الفرنسية، إلا أن محرز أفسد مخططاتها.

موضحة، بأنه يوم الـ 28 جويلية الماضي، اتفق محرز مع مسؤولي الأهلي السعودي، للانضمام إلى هذا الأخير، وهو الأمر الذي دفع بالاسباني، غوارديولا، للضغط على إدارة السيتي للتراجع عن تسريح برناردو سيلفا، لتسقط رغبة الأخير في الالتحاق بـ”البياسجي” في الماء.