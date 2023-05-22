محرز يزيح دروغبا ويتربع على عرش الأكثر تتويجا

جدد الدولي الجزائري، رياض محرز، تفوّقه على الدولي الإيفواري السابق، ديدي دروغبا، نجم تشيلسي الانجليزي الأسبق، بإنجاز تاريخي جديد.

وبعد أيام فقط من تحطيمه الرقم القياسي لأكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في “البريميرليغ” بوصوله إلى 61 تمريرة، والذي كان باسم ديدي دروغبا، بـ 56 تمريرة.

احتفل قائد الخضر، أمس الأحد، رسميا بلقبه الخامس في الدوري الانجليزي الممتاز (واحد مع ليستر سيتي و4 مع المان سيتي). ليصبح بذلك، أكثر اللاعبين الأفارقة والعرب أيضا، تتويجا بلقب “البريميرليغ”.

وتخطى محرز، بفضل التتويج المحقق هذا الموسم. رقم الإيفواري ديدي دروغبا، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي في 4 مناسبات.

وتوج الدولي الجزائري بلقب الدوري الانجليزي الممتاز. رفقة ليستر سيتي، موسم 2015-2016، ثم حصد ذات اللقب بقميص المان سيتي في مواسم: 2018-2019، و2020-2021، و2021-2022، و2022-2023.

ولم يفوت محرز، الفرصة من أجل الاحتفال بـ “خماسيته” التاريخية، مثلما أظهرته صور حفل التتويج أمس الأحد، عقب لقاء فريقه أمام تشيلسي، برسم الجولة الـ 37.

يذكر أن قائد المنتخب الوطني، لعب دورا كبيرا في تتويج “السيتزن” هذا الموسم، وهو الذي لعب مع الفريق في “البريميرليغ” 28 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 أخرى.