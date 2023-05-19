محرز يستعرض القميص الجديد لمانشستر سيتي

شارك الدولي الجزائري، رياض محرز، في تقديم القميص الجديد، لناديه مانشستر سيتي الانجليزي الخاص، بالموسم الكروي الجديد 2023-2024.

واستعرض قائد الخضر، قميص “المان سيتي” الجديد، إلى جانب باقي نجوم الفريق في صورة البلجيكي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.

وتم استعراض القميص الجديد، الذي حمل ألوان النادي “الأزرق السماوي والأبيض”. بالتزامن مع احتفالات النادي بمرور 20 سنة من التواجد بملعب “الاتحاد”.

يذكر أن محرز وزملاؤه في السيتي. مرشحون بقوة للاحتفاظ بلقب “البريميرليغ” إلى جانب تنشيطهم نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي يوم الـ 3 جوان الجاري أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، ونهائي دوري أبطال أوروبا، أمام انتر ميلان الإيطالي، يوم الـ 10 من نفس الشهر.