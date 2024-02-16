محكمة العدل الدولية تطالب الكيان المحتل بتنفيذ فوري لتدابيرها الصادرة بشأن غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم، أن التطورات التي وقعت مؤخرا في نطاق غزة، وخاصة في رفح، ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث.

وقالت المحكمة في بيان أصدرته، ردا على رسالة وجهتها جنوب أفريقيا في 12 فيفري تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة: “إن هذا الوضع المثير للقلق، يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 جانفي 2024، والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك رفح”.

كما أكدت المحكمة، أن الكيان المحتل يظل ملزما بالكامل بالوفاء بالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتنفيذ ما ذكر النظام، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد أرسلت،الإثنين الماضي، رسالة إلى المحكمة، تدعو فيها لاتخاذ تدابير إضافية بحق الكيان المحتل بسبب التطورات الجديدة والجرائم التي ترتكب في رفح.