مدرب أجاكسيو يدافع عن بلايلي من الإشاعات

دافع أوليفر بانتالوني، مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، عن لاعبه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بعد الإشاعات الكثيرة التي لاحقته في الفترة الماضية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية. قد أكدت بأن أيام لاعب الخضر، باتت معدودة في النادي الكورسيكي، بسبب مشاكله الانضباطية مع المدرب بانتالوني.

ليخرج مدرب أجاكسيو، عن صمته ويؤكد في تصريحات خص بها صحيفة “ليكيب” الفرنسية. بأنه لا وجود لأزمة في الفريق اسمها بلايلي.

وقال في هذا الصدد: “أؤكد لكم أن بلايلي لم يحدث أزمة في الفريق. إن كنتم تقصدون غيابه عن التحضيرات، فقد تأخرت عودته بعد مشاركته مع منتخب بلاده، ولكنه كان مصابا”.

كما أكد ذات المتحدث بأنه يراهن على لاعب الخضر. ورد حول إمكانية الاعتماد عليه مستقبلا: “نحن نعتمد على اللاعبين الذين يظهرون أنهم يريدون المشاركة، وبلايلي من بين هؤلاء اللاعبين، ولهذا فإنه سيظهر مع الفريق بلا شك”.