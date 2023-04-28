مدرب أجاكسيو يفتح النار على بلايلي

وجه مدرب نادي أجاكسيو، أوليفيي بانتالوني، اليوم الجمعة إنتقادات لاذعة للدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بعد مغادرة الأخير نحو وهران دون إذن فريقه.

وصرح مدرب أجاكسيو بانتالوني، اليوم الجمعة، على هامش الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة ليل في الجولة 33 من الليغ 1:”لا أملك أي أخبار جديدة بخصوص اللاعب”.

وتابع مدرب أجاكسيو:”أنا حزين خاصة من أجل المدير الرياضي يوهان كفالي، لأنه كان دائما يحاول مساعدته لكي يكون مرتاحا هنا”.

وأضاف المتحدث:”كان لدينا أصداء بخصوص سلوكه، وتناقشنا، وقررنا التعاقد معه، بعد أن كان لدينا شعور أنه يفهم كيف يعمل النادي”.

وأوضح ذات المتحدث:”كنا نعتقد أن يوسف بلايلي، سيحرص على تقديم أقصى قدر من الإمكانيات للفريق لضمان البقاء”.

وختم مدرب أجاكسيو بانتالوني: “أعتقد أن اللاعب ربما عاد للقيام بممارسات نحن لا نُجيدها”.

للإشارة، كشفت أمس الخميس، صحيفة ليكيب الفرنسية، خبر إقلاع اللاعب نحو وهران دون طلب الإذن من إدارة فريقه.

وبعدها، نشرت إدارة أجاكسيو، صبيحة اليوم الجمعة، بيانا استنكرت خرجة اللاعب، وكشفت عن إتخاذ قرارات تأديبية بحق اللاعب بلايلي.

وفي ذات السياق، قام اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بنشر صورة عبر خاصية ستوري على حسابه على الأنستغرام، أعلن بها وفاة عمه، وهو سبب مغادرته فريقه.