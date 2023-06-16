مدرب أوغندا يتوّعد بلماضي

أكد مدرب منتخب أوغندا، ميلوتان سريديوفيتش، جاهزية تشكيلته للإطاحة بالخضر، بعد غد الأحد، ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وعلى هامش المواجهة الودية التي خسرها منتخب أوغندا، أول أمس، أمام الكونغو، بهدف من دون، أوضح سريديوفيتش، بأن فريقه سيكون في الموعد هذا الأربعاء.

وتوعّد التقني الصربي بلماضي والخضر قائلا: “راضٍ على اللاعبين. والكل قدم أفضل ما لديه، نملك أوراق مخفية سنبحث عن الكشف عنها يوم الأحد”.

مضيفا في تصريحات نقلتها صحيفة “دايلي مونيتور” الأوغندية. اليوم الجمعة: “بمعنى آخر، حاولنا أن نجرب في اللقاء الودي مع إمكانياتنا المتوفرة. والتي سنراها يوم الأحد، حينما ندخل لقاءنا القادم من أجل البقاء على قيد الحياة.. وسنقاتل من أجل نقاط الجزائر”.