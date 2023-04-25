رسميا.. أوغندا تستقبل الخضر بـ”الكاميرون”

قررت الاتحادية الأوغندية لكرة القدم، برمجة لقاء منتخبها الوطني، أمام نظيره الجزائري، بالأراضي الكاميرونية.

ويرتقب أن يلاقي الخضر منتخب أوغندا. يوم الـ 12 جوان المقبل، برسم الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشفت الاتحادية الأوغندية في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن نقل مباراة منتخبها أمام رفقاء المتألق إسماعيل بن ناصر، إلى الكاميرون.

كما برر ذات المصدر، خطوته بعدم جاهزية ملعب “مانديلا الدولي” وبطئ الأشغال فيه.

يذكر أن المنتخب الوطني، ضمن تأهله مسبقا إلى النهائيات المقررة بكوت ديفوار، بعدما حصد 12 نقطة من أصل 12 ممكنة، في أول 4 جولات، ضمن المجموعة الـ 6، التي تضم أيضا كل من تنزانيا والنيجر.