مدرب “الولفز” يرفض المغامرة بآيت نوري

فضّل المسؤول الأول على العارضة الفنية لنادي وولفرهامبتون الانجليزي، غاري أونيل، عدم المغامرة بلاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري.

وقرر أونيل، إعفاء مدافع الخضر، من المباراة الجارية حالية أمام المضيف نوتينغهام فورست. برسم الجولة الـ 33 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان آيت نوري، قد عاد الخميس فقط إلى أجواء التدريبات على انفراد. من إصابته التي تعرض لها السبت الماضي، مطلع الشوط الثاني من مباراة “الوولز” وواست هام.

وأبقى أونيل “السوسبانس” قائما حول إمكانية اشراك لاعب الخضر، في مباراة اليوم أمام نوتينغهام، قبل أن يعفيه نهائيا من قائمة اللقاء لتفادي تفاقم إصابته.

ومن المرتقب أن يكون الدولي الجزائري، المطلوب بقوة في ليفربول الانجليزي، معنيا بلقاء الجولة الـ 34 من الدوري الانجليزي الممتاز، والذي سيستضيف فيه ناديه أرسنال السبت القادم.

