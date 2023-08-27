مدرب فينورد يواصل تهميش زروقي

تواجد الدولي الجزائري، رامز زروقي، في القائمة الاحتياطية لفريقه فينورد، الذي سيواجه اليوم الأحد، نادي المير سيتي، برسم الجولة الـ 3 من الدوري الهولندي.

وكشف مدرب فينورد، أرني سلوت، عن تشكيلته الأساسية، الخاصة بالمواجهة المرتقبة بداية من الساعة 13:30، وشهدت القائمة غياب زروقي، الذي تواجد في قائمة الاحتياطيين.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يتواجد فيها زروقي احتياطيا، منذ حادثة اعتراضه على تغييره في لقاء الجولة الأولى أمام فورتانا سيتارد، بعد مرور 34 دقيقة من انطلاق اللقاء، وهو الذي كان قد شارك أساسيا أيضا في كأس السوبر، الذي خسره فينورد أمام الغريم بي إس في آيندهوفن، مطلع أوت الجاري.