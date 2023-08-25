مدرب لوغانو: “عمورة كان أفضل جوكير في سويسرا”

أشاد مدرب نادي لوغانو السويسري، كروتشي تورتي، بالقدرات الفنية للاعبه الجزائري السابق، محمد أمين عمورة، المنضم حديثا إلى نادي سانت جيلواز البلجيكي.

وقبل المباراة التي جمعت أمس الخميس، سانت جيلواز أمام لوغانو، وانتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى مجموعات الدوري الأوروبي، قال كروتشي: “في نظري، عمورة كان أفضل لاعب في سويسري خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة”.

وفي تصريحات نقلها موقع “بليك” السويسري، ختم مدرب نادي لوغانو حديثه عن مهاجمه السابق قائلا: “سرعته بكل بساطة لا تصدق”.

للإشارة فإن الدولي الجزائري، غاب عن مباراة أمس، بسبب عدم حصوله على ترخيص عمل، وفقا لما أكده الموقع السويسري.