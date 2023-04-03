مدرب ليل يكشف مستجدات إصابة أوناس

تحدث مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، عن الوضعية الصحية للاعبه الدولي الجزائري، آدم أوناس، الذي لا تزال لعنة الإصابات تلاحقه في الموسم الكروي الجاري.

وغادر لاعب الخضر، مباراة ناديه التي فاز بها أمس الأحد. بثلاثية لهدف أمام الضيف لوريان، برسم الجولة الـ 29، بعد مرور نصف ساعة عن انطلاقتها متأثرا بالإصابة.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها بعد المواجهة. قال التقني البرتغالي. حول إصابة الدولي الجزائري: “يجب أن أتحدث مع الطبيب حول آدم أوناس، ولكن أظن أنه سيكون من الصعب جدا رؤيته في المباراة القادمة”.

وختم المدرب فونسيكا: “لقد أصيب (يقصد أوناس) في فخذه الآخر، وليس الذي عانى فيه من إصابته في الفترة الماضية.”