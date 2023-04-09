مدرب نانت يواصل إبعاد حجام عن لقاءات الفريق

غاب اسم الدولي الجزائري، جوان حجام، عن قائمة الـ 20 لاعبا. التي اختارها مدرب نادي نانت، أنطوان كومبواري، لمواجهة اليوم الأحد، المرتقبة أمام الضيف موناكو. برسم الجولة الـ 30 من الليغ1.

وجاء إبعاد حجام. عن لقاءات نانت الفرنسي، للمرة الثالثة على التوالي. بعد الأولى أمام ملعب ريمس في البطولة والثانية أمام أولمبيك ليون في الكأس.

ومثلما هو معروف لدى العام والخاص، فإن تهميش كومبواري. لمدافع الخضر، جوان حجام، سببه تمسك الأخير بالصيام، في وقت اشترط فيه التقني الفرنسي، على لاعبيه المسلمين الإفطار أيام المباريات.

للإشارة فإن قائمة نانت الخاصة بمباراة اليوم، شهدت تواجد اسم الدولي الآخر، أندي ديلور، إلى جانب الثنائي المسلم، المصري مصطفى محمد والفرنسي موسى سيسوكو.