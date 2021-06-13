مدفعية ”البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

والذي كشف بأن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ 214 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،اليوم، قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أمكلي الدشرة بأمكالا، ومنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

أما بقطاع المحبس، فلقد استهدفت نيران الجيش الصحراوي جنود “البوليزاريو” بمنطقة لعكد بقطاع المحبس ومنطقة أركيز بقطاع الكلتة.