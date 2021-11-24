ممثلا للفريق شنقريحة..اللواء عجرود يشارك في فعاليات معرض الطيران بدبي

قام قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء محمد عجرود، بزيارة الى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات الطبعة الـ17 لمعرض الطيران بدبي.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فلقد جاءت زيارة اللواء عجرود الى هذا المعرض خلال الفترة من 14 الى 18 نوفمبر.

وذلك بصفته ممثلا لرئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة.

كما طاف الوفد الجزائري خلال هذه الزيارة بمختلف أجنحة هذا المعرض الدولي الهام الذي عرف مشاركة دولية واسعة.

وتلقى الوفد شروحات من ممثلي مختلف المؤسسات المشاركة التي عرضت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران العسكري.

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أشرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة اليوم، على تنفيذ تمرين بياني للتدخل في حالة وقوع كارثة طبيعية “فيضانات” بواد تيت بالقطاع العسكري تمنراست/ن.ع6.

وذلك بحضور السلطات المحلية وبمشاركة مختلف الفاعلين من مختلف القطاعات المدنية على غرار الحماية المدنية لولاية تمنراست.

ويحاكي التمرين وقوع فيضانات جراء التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الهقار، مما استلزم تفعيل مخطط تنظيم النجدة (Plan ORSEC)، وتجنيد وإقحام كافة الوسائل البشرية والإمكانيات المادية من عتاد وتجهيزات عسكرية بالتنسيق مع الأجهزة المدنية الكفيلة بالتدخل لمواجهة خطر الفيضانات.