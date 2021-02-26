منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التحرك العاجل لتوفير الأكسجين لمرضى كورونا

دعا المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إلى التحرك سريعا بشكل أسرع لتوسيع نطاق مد الأكسجين.

ودعا مايك إلى مد الأكسجين إلى المرضى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التى تعانى من أزمة في إمدادات هذا العلاج.

وأضاف، أن فرقة عمل تجمع بين المنظمة ومنظمة يونيتيد وشريكها ويلكوم ستعمل على زيادة مستوى الأكسجين من خلال المزيد من الابتكار والتمويل والسعة.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يحتاجون الى العلاج بالأكسجين.

وأضاف أن التقييمات الجديدة تظهر الحاجة إلى 90 مليون دولار من التمويل الفوري لتلبية الإحتياجات العاجلة.

فيما يصل الى 20 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وحيث ستقدم يونيتيد وويلكوم 20 مليون دولار منها.

ونوهت المنظمة الدولية الى أنه ومنذ بداية الوباء أصبح الحصول على الأكسجين بتكلفة ميسورة ومستدامة يمثل تحديا متزايدا.

خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرة إلى أن وباء كورونا فرض ضغوطا هائلة على النظم الصحية.

وقالت المنظمة، أن الأكسجين دواء أساسي وبالرغم من كونه حيويا للعلاج الفعال لمرضى كورونا فى المستشفيات.

إلا أن الوصول إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل محدود بسبب التكلفة والبنية التحتية والحواجز اللوجستية.

وأضافت المنظمة، أن التقديرات تشير إلى أن المرضى يحتاجون حاليا إلى حوالى 1.1 مليون اسطوانة اكسجين يوميا.