مهندس في السمعي البصري يزوّر وصفات طبية للمدمنين لاقتناء «الكاشيات» بعين النعجة

منح وصفة مزوّرة لمسبوق مقابل 2000 دينار

أطاحت وصفة طبية مزوّرة بمسبوقين اثنين من مدمني المخدرات ومهندس في السمعي البصري بوكالة للسفر بعين النعجة، عقب اكتشاف أمرها من قبل صيدلي، الذي لم يتردّد في الاتصال بمصالح الأمن لتوقيف صاحب الوصفة الطبية المشبوهة وشريكيه في الجريمة.

قضية الحال انطلقت بعدما توجّه مسبوق يقطن بعين النعجة إلى صيدلي بالمنطقة لاقتناء دواء يستعمل لعلاج الأمراض النفسية.

وعقب تفحّص الوصفة من قبل الصيدلي تعرّف على الطبيب فاتصل به للتأكد من صحتها بعدما اشتبه فيها، فأخبره الطبيب بأنه لم يحرّر الوصفة للمريض «ص.م».

وعليه ضرب الصيدلي للمشتبه فيه موعدا في نفس اليوم من أجل منحه الدواء، وبعدها اتصل بمصالح الأمن التي نصبت كمينا في الموعد المحدد بموقع الصيدلية، حيث وبقدوم المتهم تمّ توقيفه رفقة شريكه «ح.م».

أما عن الوصفة الطبية المزورة، فقد اعترف المتهم الأول الموقوف «ص.م» بأنه تسلمها من شخص يدعى «ك.محمد الأمين»، الذي أظهر التحقيق بشأنه أنه يعمل بوكالة سفر وفي نفس الوقت يعدّ مهندسا في مجال السمعي البصري.

وأقرّ الموقوفان خلال محاضر سماعهما بالتحقيق الابتدائي، أنهما اشتريا الوصفة الطبية من عند «ك.محمد الأمين» مقابل مبلغ مالي قيمته 2000 دج.

وأما عن الأقراص المهلوسة فكان بصدد اقتسامها مناصفة مع شريكه «ح»، باعتبارهما من مدمني المخدرات، وأنكرا نية ترويجها.

وأمام اعترافات المتهمين، أنكر بالمقابل «محمد الأمين» معرفته المسبقة بهما وعلاقته بالوصفة الطبية طيلة مراحل التحقيق، فتمّ تقديم المعنيين أمام محكمة حسين داي بتهم التزوير واستعمال المزور في وصفة طبية من أجل اقتناء حبوب مهلوسة بغرض البيع، وهي التهم التي قضت المحكمة بإدانة الثلاثة بـ5 سنوات حبسا نافذا.

وبعد استئناف الأطراف قضى مجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق «معمر» و«حليم» و18 شهرا حبسا نافذا للمتهم «محمد الأمين».