موالي يعود إلى تدريبات العميد في انتظار تأهيله

أعلنت اليوم الأحد، إدارة مولودية الجزائر، عن التحاق مدافعها الأيسر، حمزة موالي، بتدريبات الفريق، التي جرت سهرة أمس السبت.

وكان موالي، الذي رفضت اللجنة الطبية لـ “الفاف” تأهيله، بعد التحاقه بالعميد جانفي الماضي، بحجة معاناته من مشاكل على مستوى القلب. قد تنقل مؤخرا إلى مصحة “أسبيتار” بقطر من أجل التعافي وإجراء الفحوصات اللازمة.

وقبل أيام من الآن، كشف رئيس المولودية، حاج رجم. بأن لاعبه تلقى ردا إيجابيا من أطباء “أسبيتار” بالدوحة القطرية، معلنا تفاؤله بقدرة الإدارة على تأهيله في صفوف الفريق.

وقالت إدارة المولودية في بيان لها صبيحة اليوم الأحد، إن فريقها أجرى أمس، حصة تدريبية بداية من الساعة 22:00 بعين البنيان، وبحضور جميع اللاعبين بمن فيهم حمزة موالي الذي تدرب على انفراد.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن المهاجم خير الدين مرزوقي يواصل العمل مع المحضر البدني وتحت متابعة طبيب الفريق.

فيما شهدت نهاية الحصة – حسب ذات البيان – تجدُّد الآلام للمهاجم جوزيف إيسو على مستوى القدم اليمنى.