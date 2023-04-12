حاج رجم: “سندعم ملف موالي بتقرير “أسبيتار” لتأهيله في المولودية”

زف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، أخبار سعيدة لجماهير النادي، بعدما أعلن اليوم الأربعاء، عن تجاوب اللاعب حمزة موالي، مع برنامج العلاج الذي يخضع له في قطر.

وكان موالي، قد تنقل إلى الدوحة القطرية، من أجل الالتحاق بمصحة “أسبيتار” والعلاج تحت إشراف البروفيسور الألماني، غيبو بييليس.

وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية التابعة لـ “الفاف” تأهيله، بسبب معاناته من مشاكل على مستوى القلب.

وأكد حاج رجم، في تغريدة له، على “تويتر”، بأن موالي تلقى ردا إيجابيا من طرف أخصائيي مركز “أسبيتار” في قطر. وعلى رأسهم البروفيسور الألماني غيدو بييليس مستشار الأمراض القلبية لمانشستر يونايتد وطبيب اللاعب الدانماركي إريكسن.

كما أوضح رئيس المولودية، بأن إدارته ستدعم ملف اللاعب حمزة موالي في الرابطة بتقرير “أسبيتار” لتأهيله في النادي.

جدير بالذكر أن موالي، التحق بالعميد شهر جانفي الماضي، قادما من لافال الفرنسي.